Nordjysk golfprofil leverer stærk runde med kniven for struben

KØBENHAVN:Golfspilleren Lucas Bjerregaard slås for at beholde sit kort til næste års European Tour, og fredag leverede den 30-årige dansker en stærk runde i Portugal Masters.

Fire birdies og en flot eagle blev det til for Bjerregaard, hvilket gav en runde i seks slag under par og et avancement i den samlede stilling.

Bjerregaard ligger sammen med tre andre spillere efter to af fire runder således delt nummer to i ti slag under par.

Det er to slag efter end den førende spiller, italienske Nino Bertasio.

Bjerregaard vandt i 2017 netop Portugal Masters og året efter fulgte han op med sin anden og seneste sejr på European Tour, da han strøg til tops ved Alfred Dunhill Links Championship.

I de seneste år er det knebet mere med resultaterne, og Bjerregaard er lige nu nummer 136 på Race to Dubai-ranglisten, hvor de 122 bedste er sikre på at være med på European Tour næste år.

Det kan dog ændre sig med et topresultat i Portugal Masters samt i de kommende afsluttende uger af året.

- Det har ikke været et godt år for mig. Jeg har ikke spillet ret godt. Jeg har haft enkelte glimt af fremgang her og der, men jeg har ikke vist meget.

- I de seneste par måneder har jeg spillet bedre og klarer flere cuts, men mit spil er ikke helt, hvor det skal være. Men jeg har været tilfreds med de seneste par dage, siger Bjerregaard til europeantour.com.

Alle danskere har spillet færdig fredag, og ud over Bjerregaard klarede fire andre også cuttet i Portugal Masters.

Joachim B. Hansen og Nicolai Højgaard er delt nummer 12 i seks slag under par, mens Rasmus Højgaard og Thorbjørn Olesen længere nede i feltet er henholdsvis fire og et slag under par.

Thomas Bjørn sluttede de to første dage i samlet otte slag over par og klarede som eneste dansker ikke cuttet.

Turneringen afvikles frem til og med søndag.

Tre danskere har tidligere i år vundet en turnering på European Tour.

Rasmus Højgaard vandt i slutningen af august Omega Masters i Schweiz, og en uge senere strøg tvillingbroren Nicolai Højgaard til tops i Italian Open i Rom.

Og i oktober vandt 33-årige Jeff Winther sin første titel på touren, da han var bedst i Mallorca Golf Open.

