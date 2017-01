LONDON: I 2013 sang Emmelie de Forest sig ind i danskernes hjerter med sangen "Only Teardrops", der endte med at vinde årets danske melodigrandprix.

Da hun senere samme år stilledede op i det internationale melodigrandprix, Eurovision, i en løs kjole og med bare tæer, charmerede hun sig også ind på tv-seerne i resten af verden, og hun blev igen udnævnt til vinder.

Fredag aften kunne den nu 23-årige sangerinde endnu engang løfte trofæet, da sangen "Never Give Up On You" løb med sejren i den britiske udgave af sangkonkurrencen. Det skriver BBC.

Emmelie De Forest har været med til at skrive vindersangen, der blev fremført af sangerinden Lucie Jones ved det britiske melodigrandprix.

Den danske grandprix-darling har også svært ved at skjule sin begejstring over resultatet, og på sin Facebook-profil har hun delt et billede af sig selv og den britiske sangerinde.

- Ja! Vi vandt. Tillykke til Lucie! Hun sang vores sang så smukt. Vi ses i Kiev, skriver Emmelie de Forest til billedet.

Danske Emmelie de Forest har skrevet sangen "Never Give Up On You" i samarbejde med danske The Treatment og den britiske sangskriver Lawrie Martin.

Den tidligere britiske X Factor-deltager Lucie Jones skal igen optræde med sangen, når Eurovision ruller over skærmen senere på året. Finalen af Eurovision Song Contest bliver afholdt den 13. maj i Kiev i Ukraine.

Det danske sangbidrag er endnu ikke fundet. Først den 25. februar afholdes det danske melodigrandprix i Jyske Bank Boxen i Herning.

Se billedet af de glade vindere her

/ritzau/FOKUS