Dansk Håndbold Forbund slipper for bøde

HÅNDBOLD: Dansk Håndbold Forbund (DHF) skal alligevel ikke betale en bøde på 4000 euro - knap 30.000 kroner - som Det Europæiske Håndbold Forbund (EHF) idømte forbundet efter en påstået batalje, der involverede stjernespilleren Mikkel Hansen ved EM i januar.

Det meddeler DHF på sin hjemmeside.

DHF havde appelleret straffen til EHF Court of Arbitration, der er EHF’s højeste instans.

- Jeg er oprigtigt glad for at EHF’s appelsystem virker. Vi var jo frustrerede, da denne sag dukkede op i januar, da vi helt og holdent mener, at den er uberettiget.

- Derfor er det fantastisk at se, at ECA fungerer som en uafhængig instans og dermed er i stand til at træffe uvildige beslutninger, siger Morten Henriksen, som er sportschef i DHF.

Mikkel Hansen blev anklaget for usportslig opførsel over for en official, hvilket var medvirkende til bøden på 4000 euro.

- Det er godt, at sagen nu kan afsluttes.

- Det har været nogle grimme, uberettigede beskyldninger, som jeg som sportschef ikke har kunnet sidde overhørig. Jeg er derfor glad på såvel Mikkels samt på forbundets vegne, siger Morten Henriksen.

EHF begrundede bøden med, at det danske landshold ikke fulgte de anvisninger, der blev givet på et teknisk møde, om hvilken vej holdet skulle gå for at forlade banen i pausen af EM-semifinalen mod Sverige.

Ydermere sagde EHF, at Mikkel Hansen skulle have sagt ’fuck off’ og skubbet en delegeret på vej ud af hallen i pausen.

DHF fik ikke medhold i sin første appel, men appellerede altså en gang mere og denne gang med succes. /ritzau/