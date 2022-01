Dansk håndboldlektion sikrer en plads i EM-semifinalen

HÅNDBOLD:Sjette sejr af seks mulige ved EM sendte mandag aften de danske håndboldherrer i semifinalen.

Det var en af de nemmere for det danske mandskab, som uden skyggen af tvivl smadrede en flok magtesløse hollændere med 35-23 i Budapest.

Hvem modstanderen i turneringens næste fase bliver, vides endnu ikke, og danskerne mangler da også først en kamp mod Frankrig, før mellemrunden er helt forbi.

Afhængigt af Frankrigs resultat mandag aften mod Montenegro kan den dansk-franske duel blive afgørende for, hvem der vinder gruppen.

Mod et coronaramt hollandsk landshold var Danmarks sejr ikke i fare på noget tidspunkt. Danskerne var overlegne i alle spillets facetter, og fløjspilleren Johan Hansen vendte tilbage efter en skade med syv mål.

Omvendt ser den hollandske EM-tank efterhånden ud til at være tom.

Mange nedslående nyheder har ramt den hollandske trup den seneste uge ved slutrunden, men den måske hårdeste af dem alle kom søndag, hvor EM-topscorer Kay Smits blev sendt ud af en positiv coronatest.

Hans 45 mål i turneringen er klart flest på det hollandske hold, som har været slutrundens store positive overraskelse.

Måske var det Smits' fravær, hollænderne skulle vænne sig til, mens Danmark bragte sig foran 4-1 efter fire minutter.

På grund af de mange coronatilfælde er 34-årige Thijs van Leeuwen fløjet til Budapest, og mens den ukendte målmand gjorde en god figur i sin første kamp, havde han det svært over for de danske skytter.

Mathias Gidsel gjorde, hvad der passede ham i angrebet, og Mikkel Hansen gjorde keeperen helt omtumlet på et par straffekast.

Hollænderne så også ud til at vide, hvad klokken er slået, og Paris Saint Germain-spilleren Luc Steins blev holdt på bænken.

En anden god nyhed for Danmark var, at Johan Hansen, der tidligere i turneringen blev skiftet ud af truppen med en skade, ikke så ud til at have problemer på banen.

Han erstattede tidligt i opgøret Lasse Svan og sørgede med sin første scoring for dansk føring på 10-6 midtvejs i første halvleg.

Sammenlignet med lørdagens brag mod Kroatien var stemningen noget flad i MVM Dome, hvor flest danskere var mødt op.

De 4557 tilskuere bevidnede en stor dansk dominans i begge ender af banen. Niklas Landin fik hurtigt spillet sig varm i det danske bur, og angrebet havde ingen problemer med at finde huller i hollændernes forsvar.

Mere besværligt blev det efter pausen, hvor landstræner Nikolaj Jacobsen sendte flere reserver i aktion.

Kevin Møller tog pladsen i målet, og Mads Mensah og Henrik Toft fik også godt med spilletid.

Men ligesom i første EM-kamp mod Montenegro begyndte den danske koncentration at svigte med den store føring i ryggen.

Boldtab og afbrændere betød, at hollænderne anført af Dani Baijens reducerede føringen til syv mål.

Mathias Gidsel og Mikkel Hansen fortsatte dog med at score, som de har gjort hidtil i turneringen, og også fødselsdagsbarnet Emil Jakobsen nåede at komme på tavlen.

Spændingen var til at overse, men danskerne holdt damp nok på kedlen til at sikre den endelige sejr på 12 mål.

/ritzau/