Dansk kajakroer fejrer ny medalje med sin mor i røret

TOKYO:Kajakroeren Emma Aastrand Jørgensen hentede torsdag sin anden og Danmarks ottende medalje ved OL i Tokyo. Det skete, da hun blev nummer tre i 500 meter enerkajak.

Efter at den 25-årige medaljehelt var kommet i land, slentrede hun hurtigt forbi det danske pressekorps, samtidig med at hun havde sin mor i mobiltelefonen.

- Mor er vigtigst, siger hun til mig, lyder det fra Emma Aastrand Jørgensen til de danske journalister.

På vejen mod medaljeceremonien tager kajakroeren sig alligevel tid til at sætte et par ord på sin bedrift.

- Jeg er meget lettet. Jeg har haft kanonhøje forventninger til mig selv. Det kan jeg mærke i dag.

- At stå med en tredjeplads er en forløsning, og tårerne presser sig på. Jeg kan ikke helt give slip på tårerne lige nu, fordi jeg ikke er i det rette selskab.

Efter at have fået medaljen overrakt kom hun tilbage og uddybede følelserne. Hun er ked af, at coronarestriktioner fjerner muligheden for at fejre med de nærmeste.

- Jeg synes, at det er superhårdt. Mine familie havde købt billetter i 2020. Deres krammere savner jeg, når jeg kommer over målstregen. Men vi var på facetime, så jeg fik deres følelser med, fortæller Aastrand.

Emma Aastrand Jørgensen vandt tidligere på ugen også bronze i 200 meter enerkajak. Hun fik da også smag for medaljer, da hun vandt EM-guld på begge distancer i starten af juni.

- Det betyder meget for mig at være med, hvor det sker. EM gik rigtig godt, og jeg tror, at når man ved, at man kan ligge med helt fremme, så bliver presset automatisk større, vurderer Aastrand.

- Jeg har på en måde følt, at det var min tur til at stå øverst på skamlen, men jeg tager også til takke med to bronzemedaljer. Jeg kunne ikke have taget guld eller sølv på 500 meter her – de var langt foran. Så jeg er meget tilfreds.

Lisa Carrington fra New Zealand vandt guld og var over halvandet sekund foran Emma Aastrand Jørgensen.

Fredag gælder det så firerkajakken, hvor ambitionen er at indløse billet til lørdagens finale.

- Jeg glæder mig til at være en del af et hold og ikke være alene, men der vil nok være lidt fejring senere, siger hun om torsdagens planer.

/ritzau/