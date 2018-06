Dansk kaptajn: Vi er ikke sjove at møde

FODBOLD: Danmark er undertippede forud for søndagens ottendedelsfinale mod Kroatien ved VM, men det danske hold har det, der skal til for at avancere til kvartfinalerne.

Det mener den danske anfører Simon Kjær, der er sikker på, at Danmark ikke er nogen ønskemodstander for kroaterne, der ellers gjorde rent bord i gruppespillet.

- Vi er ikke et sjovt hold at møde. Vi kender vores kvaliteter og styrker, og vi har ikke mange svagheder. Siden vi tabte til Montenegro (i begyndelsen af VM-kvalifikationen, red.) har vi bare bygget på, og vi er blevet mere kyniske, sagde Simon Kjær på lørdagens officielle pressekonference.

Statistikken bakker op om det udsagn, for Danmark har ikke tabt i de seneste 18 kampe.

- Det er dansk rekord, men det er også begyndt at give genlyd internationalt, så Kroatien er også klar over det. Jeg er sikker på, de har stor respekt for os, siger Simon Kjær.

Søndagens kamp afvikles på det nybyggede Nisjnij Novgorod Stadion, men kraftig regn den forgangne uge betyder, at banen ikke var egnet til at træne på dagen før kamp, som det ellers er traditionen.

- Det er ens for begge hold, så det kommer ikke til at betyde noget. Vi kommer ud og besigtiger banen, så vi kender konditionerne for den. Vi kommer til at forberede os på samme måde som altid, siger Simon Kjær.