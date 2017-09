Dansk konvoj angrebet af selvmordsbomber i Afghanistan

Kabul. En dansk Nato-konvoj er blevet angrebet af en selvmordsbomber i den afghanske hovedstad, Kabul.



Fem civile er såret i angrebet. Det oplyser kaptajn William Salvin, der er talsperson for den Nato-ledede mission Resolute Support, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ingen danskere er kommet noget til, skriver Forsvaret på Twitter.

- DK konvoj angrebet af selvmordsbombe i Kabul. Ingen danskere sårede, står der.

Ingen har taget skylden for angrebet, der fandt sted søndag.

Resolute Support er i Afghanistan på et mandat fra FN's Sikkerhedsråd. 39 lande deltager ifølge Forsvaret i missionen.

Målet er blandt andet at støtte træne og rådgive afghanerne, så de kan varetage egen sikkerhed.

Det danske styrkebidrag bistår af cirka 100 personer og er spredt over det meste af landet. Her træner soldaterne lokale regeringsstyrker og laver transport- og bevogtningsopgaver.

De er udsendt på et mandat, der udløber med udgangen af 2018.

/ritzau/