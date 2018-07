Dansk landsholdsspiller er lagt for had på sociale medier

FODBOLD: Den danske landsholdsspiller Nicolai Jørgensen var uheldig i et afgørende moment i Danmarks ottendedelsfinale mod Kroatien ved VM i Rusland.

Angriberen brændte danskernes sidste spark i straffesparkskonkurrencen, og da kroaterne efterfølgende scorede på deres forsøg, var Danmark ude af VM.

Det har fået flere til at rase mod den 27-årige angriber, der blandt andet har fået dødstrusler på de sociale medier.

"Seriøst pinligt" og "hold kæft du er lort", lyder nogle af de knap så slemme kommentarer, mens de værste af dem er dødstrusler og trusler om at ødelægge Jørgensens hjem.

De hårde ord er blevet skrevet som kommentarer på Jørgensens Instagram-profil til et billede af et par fodboldstøvler, som angriberen har lagt ud.

Det har fået flere til at reagere. Blandt andet Silkeborg IF’s anfører, Simon Jakobsen, der har taget et billede af kommentarerne.

- Et lille udsnit af kommentarerne til et billede på Nicolai Jørgensens Instagram. Fyldt med idioter. Kæmpe idioter. Øv, hvor er det lavt!, skriver han på Instagram.

Det er ikke kun på Instagram, at Jørgensen bliver lagt for had. Også på fodboldsitet bold.dk har brugerne ikke meget til overs for Jørgensen.

- Normalt er jeg ikke meget for, at spillere modtager dødstrusler fra fans, men i Nikolai Jørgensens tilfælde vil jeg med glæde tillade en undtagelse, skriver en bruger af sitet.

Jørgensen, der til dagligt spiller i den hollandske klub Feyenoord, får dog også mange rosende ord. Specielt fra Feyenoord-fans, der bakker op om deres spiller.

- Du skal ikke bekymre dig om det straffespark. Ronaldo og Messi missede også, skriver en med henvisning til henholdsvis den portugisiske og argentinske verdensklassespiller.

Flere gør opmærksom på, at det ud fra profilbillederne ligner, at der er tale om børn, der skriver de hårde ord.

