Lørdag blev en hektisk dag for fodboldmålmanden Jakob Haugaard.Om eftermiddagen meddelte Championship-klubben Wigan, at klubben havde lejet danskeren i Stoke fra Premier League, og kort tid efter fik danskeren sin debut for Wigan.Det skete i 2-0-sejren hjemme over Nottingham Forest og Nicklas Bendtner i FA Cuppen.På vej mod sejren reddede Jakob Haugaard et straffespark.- Jeg er meget glad. Jeg holdt målet rent og reddede et straffespark, jeg kan ikke bede om mere, siger den tidligere FC Midtjylland-målmand til Wigans hjemmeside.- Jeg havde faktisk ikke så meget at lave for at være helt ærlig, ud over at jeg reddede straffesparket. Men alle gjorde det godt, vi forsvarede os godt som hold, og det var det vigtigste for mig, siger han.24-årige Jakob Haugaard har ikke kunnet spille sig til en plads i Stokes startopstilling.Derfor er han blevet lejet ud for resten af sæsonen til Wigan, der ligger næstsidst i den næstbedste række.Wigan mistede i november førstevalget Adam Bogdan, der blev langtidsskadet.Siden har 41-årige Jussi Jääskeläinen været førstevalg.- Jeg ønsker bare at spille kampe. Jeg har ikke spillet så mange for Stoke i den seneste tid, så jeg ser frem til at få nogle kampe her i resten af sæsonen.- Manageren (Warren Joyce, red.) har sagt, at han ønsker at give mig nogle kampe, og jeg kan forhåbentlig hjælpe holdet ud af den situation, det befinder sig i nu, siger Jakob Haugaard./ritzau/