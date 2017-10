Dansk mand anholdt i Thailand for at svindle turister

THAILAND: Politiet i Thailand har anholdt en dansk mand i en sag om omfattende bedrageri. Det skriver det thailandske medie Bangkok Post.

Den anholdte, der er 43 år, mistænkes for at have været med til at styre en hjemmeside, der foregav at sælge hotelovernatninger.

I flere hundrede tilfælde er turisterne imidlertid blevet afvist, når de har forsøgt at tjekke ind. Betalingerne er nemlig aldrig nået frem til hotellerne.

Foruden danskeren skal fem thailandske statsborgere være anholdt i sagen.

Politiet hævder, at svindelnummeret har stået på i omkring to år. Samlet set mener politiet, at 400 turister er blevet snydt for cirka 3,8 millioner kroner.

Udenrigsministeriets Borgerservice oplyser til BT, at de danske myndigheder er orienteret om, at en dansk mand skal være anholdt

- Den danske ambassade i Thailand undersøger sagen nærmere. Udenrigsministeriet har tavshedspligt i personsager og har derfor ikke yderligere kommentarer, lyder det i en udtalelse til BT.

Ifølge Bangkok Post ankom den 43-årige dansker til Thailand i september, og at han herefter blev anholdt i landets hovedstad, Bangkok.

/ritzau/