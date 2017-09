Dansk mester vandt kongeetape: En af mine største sejre

CYKELSPORT: Den danske mester, Mads Pedersen (Trek), kunne torsdag skrive en ny, stor sejr på cv’et, da han i Vejle krydsede målstregen som den første på årets kongeetape af PostNord Danmark Rundt.

- Det er kæmpestort for mig.

- Det er en af mine største sejre. Jeg har ikke så mange endnu, så det kan jeg sagtens stå og sige, siger Pedersen.

Forud for etapen var sidste års vinder af Vejle-etapen, danske Michael Valgren (Astana), udråbt af flere som den helt store favorit på etapen.

Den 21-årige Pedersen holdte da også et vågent øje med Valgren, da rytterne kort før mål nærmede sig den berygtede 21-procents-stigning på Kiddesvej.

- Men hvis man kører og holder øje med de andre, så taber man altså nogle gange cykelløb i stedet for at vinde dem.

- Jeg kørte min chance, og jeg havde egentlig troet, at Valgren ville komme med et ryk i bunden af Kiddesvej. Men min holdkammerat Jasper Stuyven og jeg kom rundt i det sidste sving med en god fart som et og to, og det gav det hul, der skulle til, siger etapevinderen.

Oveni etapesejren er Pedersen efter torsdagens etape også indehaver af løbets blå førertrøje med ni sekunder ned til Michael Valgren.

/ritzau/