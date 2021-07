Dansk mixeddouble går kold og taber til japanere

TOKYO:Mathias Christiansen og Alexandra Bøje tog natten til lørdag hul på badmintonturneringen ved OL som de første danskere, der var i aktion.

Mixeddoublen startede med noget af en mundfuld i form af japanske Yuta Watanabe og Arisa Higashino, der er nummer fem på verdensranglisten.

Danskerne fik dog en drømmestart, da de vandt første sæt. Men så skruede japanerne bissen på, så det endte med et dansk nederlag i tre sæt med cifrene 22-20, 11-21, 15-21.

Modsat i de fleste andre turneringer betyder det dog ikke, at de ryger ud. Ved OL spilles der et indledende gruppespil, så Christiansen og Bøje skal som minimum spille yderligere to kampe.

To af fire par i gruppen går videre.

Den japanske duo så ud til at tage styringen fra start og kom foran 13-9 i første sæt. Men derfra tog danskerne fat. Først blev der reduceret til 12-13, og lidt efter stod det lige ved 15-15.

Derfra fulgtes de to par ad, indtil Christiansen og Bøje altså til sidst trak det længste strå. Men i andet og tredje sæt tog japanerne over, så det endte med en hjemmebanesejr.

Tidligt lørdag morgen dansk tid tabte Sara Thygesen og Maiken Fruergaard også deres første kamp i damedouble til et par fra Kina. Danskerne truede aldrig for alvor Yue Du og Yin Hui Li og tabte i to sæt med cifrene 13-21, 15-21.

Senere skal Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen i aktion i herredouble.

Danmarks største badmintonstjerne, Viktor Axelsen, indleder også sin færd mod finalen lørdag eftermiddag dansk tid.

/ritzau/