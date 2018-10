Nordjyde i kvartfinalen i Denmark Open

BADMINTON: Den danske mixeddouble med Mathias Christiansen og nordjyske Christinna Pedersen spillede sig torsdag overlegent videre til kvartfinalen i Denmark Open mod tyskerne Marvin Emil Seidel og Linda Efler.

Med cifrene 21-15, 21-10 er danskerne klar til kvartfinalen, der spilles fredag.

Spillet var til tider ikke helt overbevisende i første sæt, hvor tyskerne, der er placeret som nummer 25 i verden, fulgte godt med. I andet sæt skruede danskerne op for niveauet, og der var aldrig tvivl om udfaldet.

- Vi fik løst servesituationen ret godt i andet sæt og fik brugt banen lidt bedre. Det var nogle af de ting, der gjorde, at vi fandt rytmen, og da vi først gjorde det, så vi os ikke tilbage, siger Christiansen.

Christinna Pedersen vurderede, at det stort fremmødte publikum måske skabte lidt nerver i første sæt. Hjemmebanen er dog stadig en fordel.

- Nerver eller spænding er kun godt at kunne mærke i kroppen. Det betyder, at man gerne vil ind og præstere. Vi kan tydeligt mærke, at vi har mange tilskuere i ryggen, siger hun.

Danskerne fokuserer nu på kvartfinalen og tænker ikke på en mulig finale endnu.

- Vi skal nøjes med at spille og tænke på i morgen. Vi kan ikke vinde to kampe på én gang, så vi må se, hvad der sker, siger Pedersen.

Den danske damedouble med Maiken Fruergaard og Sara Thygesen blev tidligere på dagen ekspederet ud af turneringen.

Verdensranglistens nummer et, Yuki Fukushima og Sayaka Hirota fra Japan, sendte danskerne ud med cifrene 21-9, 21-14.

/ritzau/