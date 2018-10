Christinna Pedersen: Vi tabte til et verdensklassepar

BADMINTON: Det endte med en skuffelse i kvartfinalen i Denmark Open for den danske mixeddouble med Christinna Pedersen og Mathias Christiansen, der blev sendt ud af turneringen med cifrene 24-26, 10-21 af indoneserne Tontowi Ahmad og Liliyana Natsir.

Danskerne slog den indonesiske mixeddouble sidste år ved China Open, men de var godt klar over, hvilke styrker modstanderen, der er forsvarende OL-guldvindere, ville komme med.

- Vi ser video inden alle kampe, og vi vidste, at de var et verdensklassepar. Fordi vi havde 1-0 i statistikken, forventede vi ikke bare at kunne nappe en sejr igen.

- De læser jo også på lektien. I dag var det dem, der red på bølgen, og os der var et halvt skridt bagud. Sådan er det, når man møder modstandere i verdensklasse, siger Christinna Pedersen.

Efter kampen forklarede hun, at indonesernes stærke serv ødelagde danskernes spil. De måtte gå i defensiven, fordi de ikke kunne hamle op med den.

- Vi havde rigtig svært ved at komme ud af servesituationerne. Deres serve lå uhyggeligt godt, og det gjorde desværre, at vi ikke kunne få duellerne startet ordentligt op, og så satte de sig på os, siger Christinna Pedersen.

På trods af niveauforskellen i andet sæt føler Christinna Pedersen, at danskerne kan være med mod de allerbedste.

- Vi var ikke på niveau med dem i dag i andet sæt, men rammer vi vores bedste, så tror vi også på, at vi kan presse dem. Det synes jeg også, at vi har grund til at tro på.

- Men vi forventer ikke bare at være med blandt de bedste hver gang. Vi går ydmygt ind til det, siger nordjyden.

