VIBY: Vinterens første nøgletal indikerer nu, at økonomien er tilbage i fuldt flor. Det viser Finans’ Økonometer, som består af 10 nøgletal håndplukket af Nykredit til at måle farten i dansk økonomi.

Eksporten er kommet stærkt tilbage og satte ny rekord ved udgangen af året, privatforbruget stiger, virksomhedernes optimisme vokser, boligpriserne fortsætter opad, og det samme gælder beskæftigelsen.

Udviklingen lover godt for resten af 2017, vurderer Tore Stramer, cheføkonom i Nykredit.

- Der er et tiltagende momentum i økonomien. Alle de nøgletal, vi har fået på det seneste, peger i den rigtige retning, siger Tore Stramer.

- Økonomien kan få yderligere fart på, hvis også den globale økonomi får det bedre, fortsætter han.

Tore Stramer hæfter sig specielt ved, at tallene for eksporten har vendt rundt på det seneste. Det indikerer, at opsvinget er ved at bide sig fast, vurderer han.

Samtlige 27 EU-lande vil opleve vækst i 2017 og 2018, viste en ny prognose mandag fra EU-Kommissionen.

Det er første gang i knap 10 år, at det sker, ifølge Sydbank. Man advarede dog samtidig mod, at det kommende brexit og Donald Trumps regering i USA kan lægge hindringer i vejen for frihandel, og at det kan ramme den europæiske økonomi.