Dansk politiker i chok over spansk politi

CATALONIEN: Søndag holdt Catalonien en - i spanske øjne ulovlig - afstemning om løsrivelse fra Spanien. Politiet slog hårdt ned på valget, og søndag aften meldte lokalregeringen i Catalonien om 844 sårede.

Den danske politiker Pelle Dragsted (Ø) var i Catalonien søndagen igennem for at observere valget.

- Det har været en helt fuldstændig overdreven og chokerende anvendelse af fysisk magt fra myndighedernes side. De har brugt vold for at forhindre folk i at ytre sig ved stemmeboksen.

- At se politiet hive valgurner ud af hænderne på folkevalgte og så efterfølgende bruge gummikugler og knipler på helt almindelige vælgere, der bare stod og ville stemme, har været meget chokerende, siger Pelle Dragsted.

Foto: Manu Brabo/ritzau/AP

Han fortæller samtidigt, at det har været rørende at se specielt ældre cataloniere få lov til at stemme om selvstændighed.

- Flere steder græd folk. Både på grund af volden, men også fordi de havde mulighed for at stemme, siger politikeren.

Pelle Dragsted var en af flere danske politikere, der var inviteret til at observere valget af lobbyorganisationen Diplocat, Public Diplomacy Council of Catalonia, der blandt andet arbejder for en løsrivelse.

Den spanske regering havde erklæret afstemningen for ulovlig. Den vurdering er Pelle Dragsted uenig i.

- Vi støtter i Enhedslisten cataloniernes ret til at ytre sig demokratisk om, hvad de ønsker.

- En valghandling er en ytring. Og jeg kan på ingen måde se, hvordan det at ytre sig demokratisk er i strid med den spanske forfatning. Selve selvstændigheden kan være det, men ytringen kan ikke, siger Pelle Dragsted og fortsætter:

- Og så handler det om grundlæggende rettigheder om at ytre sig frit. Der er lukket hundredvis af hjemmesider, aviser er blevet stoppet, og vi har set, at politiet har anvendt gummikugler, siger Pelle Dragsted.

/ritzau/