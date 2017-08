Dansk profil har ødelagt korsbåndet

FODBOLD: Den danske fodboldlandsholdsspiller Line Sigvardsen Jensen har revet sit korsbånd i knæet over.

Det fortæller Dansk Boldspil Union (DBU) på Twitter.

- Line S. Jensen har desværre revet sit korsbånd i knæet over. Vi ønsker Line al bedring, og håber vi kan give hende en guldmedalje med hjem, skriver DBU.

Midtbanespilleren blev skadet i torsdagens semifinalesejr over Østrig.

Det betyder, at landsholdet må undvære Line Sigvardsen Jensen i søndagens EM-finale mod Holland.

Landstræner Nils Nielsen troede til at starte med, at skaden ikke var så alvorlig, som den nu har vist sig at være.

Line Sigvardsen Jensen blev kørt på hospitalet efter straffesparkdramaet mod Østrig, der endte med en dansk 3-0-sejr.

Landstræneren har mistet tre spillere i sin EM-trup på 23.

Tidligere i turneringen blev de to midterforsvarere Janni Arnth og Mie Leth Jans ramt af skader.

Søndagens EM-finale mod Holland spilles i Enschede med kampstart klokken 17.

/ritzau/