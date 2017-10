Dansk remis mod Rumænien sikrer VM-playoffkampe

FODBOLD: Det danske fodboldlandshold har fortsat mulighed for at kvalificere sig til VM efter et 1-1-resultat hjemme mod Rumænien.

Danmark var foran 1-0, indtil der manglede få minutter af kampen. Så scorede Rumænien, der tilmed var en spiller i undertal, og sørgede for en pointdeling.

Danmark er trods det skuffende pointtab sikker på at ende blandt de otte bedste toere på tværs af alle VM-kvalifikationsgrupper.

Det betyder, at Åge Hareides tropper skal spille to playoffkampe i november mod en af de andre toere.

Danmark kunne have sikret sig VM-billetten allerede søndag aften i Parken, men det havde krævet en dansk sejr samt et polsk nederlag til Montenegro.

Polen vandt dog hjemme over Montenegro og tog førstepladsen og den direkte adgang til slutrunden.

Danmark lignede fra kampens start ikke et hold, der spillede for slutrundedeltagelse.

Danskerne havde svært ved at nedbryde den solide rumænske defensiv i de første 25 minutter.

Men derefter kom chancerne væltende til Danmark, og offensiven begyndte så småt at fungere bedre.

Pione Sisto modtog en god aflevering fra Yussuf Poulsen, men Celta Vigo-spilleren, som endnu ikke har scoret på A-landsholdet, ramte den skidt, og bolden trillede forbi mål.

Nicklas Bendtner var heller ikke skarp på sin første store chance efter 33 minutters spil.

Christian Eriksen sendte Bendtner alene af sted mod mål, men Rosenborg-angriberen brugte alt for lang tid om at få afsluttet og blev tacklet.

Fire minutter senere fik Bendtner bolden i mål, men det blev underkendt for offside, hvilket var en klar fejldom, da der var en rumæner, som hang i forsvaret.

Rumænerne havde også et par løse muligheder, men ikke nogen der voldte Kasper Schmeichel problemer i målet.

I anden halvleg fortsatte Danmark med at dominere, mens Rumænien forsøgte at kæmpe sig til et uafgjort resultat.

Bendtner var ivrig efter at komme på måltavlen i sin første kamp i startopstillingen i næsten to år.

Men der er stadig en del rust, der skal bankes af, før Bendtner er i sin skarpeste udgave. Alligevel var Bendtner med i kampens afgørende situation.

Angriberen havde et nærgående hovedstød, men han blev samtidig hevet i trøjen og fremtvang et straffespark.

Det tog Eriksen sig af, og selv om det ikke var specielt godt sparket, og den rumænske keeper Ciprian Tatarusanu havde hånden på, så gik bolden i nettet til 1-0 efter en times spil.

Rumæniens Cristian Ganea, som fik gult kort, da han begik straffe på Bendtner, modtog sit andet gule kort fire minutter senere, og dermed var Danmark en mand i overtal i den sidste halve times tid.

Bendtner nåede lige at ramte bolden helt skævt på endnu en god chance, inden Kasper Dolberg erstattede ham i de sidste 20 minutter.

Trods en mand i undertal lykkedes det Rumæniens Ciprian Deac at få udlignet i det 88. minut.

Der venter nu Danmark to playoffkampe om en VM-billet i november. Lodtrækningen foregår 17. oktober.

/ritzau/