Dansk restaurant udnævnes som den 19. bedste i verden

Den danske restaurant Geranium bliver kåret som nummer 19 på listen over de 50 bedste restauranter i verden. Det er samme plads, som restauranten opnåede i 2017.

Kåringen sker tirsdag aften, hvor de 50 bedste restauranter i verden kåres af The World's Best Restaurant Academy ved en prisuddeling i Bilbao i Spanien.

Det er 16. gang, at prisen uddeles, og repræsentanter fra 49 ud af de top 50-restauranter er til stede ved prisuddelingen.

Ud over at opnå en plads i top 20, modtog Geranium også prisen The Ferrari Trento Art of Hospitality Award 2018. Den uddeles for deres service i restauranten.

Geranium ligger ved Parken i København og har Rasmus Kofoed som chefkok. Restauranten er på trods af sine tre michelinstjerner aldrig blevet kåret som verdens bedste restaurant.

Et dommerpanel med over 1000 kokke, madskribenter og feinschmeckere har hver stemt på deres ti favoritter, som de har besøgt inden for de seneste 18 måneder.

Top 50-listen bliver lavet ud fra de flere end 10.000 stemmer, som dommerpanelet samlet afgiver.

Den norske restaurant Maaemo, der har danskeren Esben Holmboe Bang som chefkok, blev nummer 35 på listen.

/ritzau/