Dansk rockband skal optræde i X Factor

DANMARK: Det danske rockband Nephew med Simon Kvamm i spidsen kigger forbi X Factor-studiet fredag, hvor gruppen skal optræde med sin nye single.

Det skriver DR i en pressemeddelelse.

Gruppens nye single lyder titlen "Amsterdam", og Nephew glæder sig til at spille den i X Factor-studiet.

- Vi synes alle seks i bandet, at det føles enormt meningsfuldt og ganske enkelt skidesjovt at spille sammen, så vi glæder os til at gøre det i "X Factor" foran hele fredags-Danmark.

- Det bliver fedt og surrealistisk at træde op på den scene, som os med børn kigger på hver fredag - lidt ligesom at træde ind i "Disney Sjov", siger Nephew til DR.

Også hos DR er man glad for, at Nephew gæster det populære underholdningsshow.

- Nephew har over de seneste 15 år markeret sig som et af Danmarks største bands - og ikke mindst et virkeligt dygtigt liveband, som årets deltagere vil kunne lære meget af, lyder det fra DR’s underholdningschef, Jan Lagermand Lundme.

Fredag ruller "X Factor" over skærmen med sæsonens andet liveshow.

/ritzau/