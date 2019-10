Simon Hald river korsbånd over og misser EM

HÅNDBOLD: Simon Hald har revet sit korsbånd over og er ude i op til ti måneder. Det skriver Flensburg-Handewitt på klubbens hjemmeside.

Den danske stregspiller blev skadet i søndags, da Flensburg-Handewitt gæstede Aalborg Håndbold i en Champions League-kamp.

Skaden opstod 25 minutter inde i kampen, hvor Simon Hald røg i gulvet og tog sig til sit venstre knæ.

En undersøgelse og skanning, som lægestaben i Flensburg-Handewitt har foretaget mandag, har vist, at skaden er alvorlig, og at han skal opereres en af de nærmeste dage.

Pausen på otte til ti måneder betyder, at Simon Hald blandt andet går glip af januars EM i håndbold og formentlig også resten af denne sæson i den tyske Bundesliga.

Flensburg-Handewitts cheftræner, Maik Machulla, er ærgerlig på danskerens vegne.

- Vi er alle i chok. Jeg kunne se episoden fra sidelinjen og tænkte straks, at der var sket noget alvorligt. Nu ved vi, at Simons forreste korsbånd er revet over.

- Jeg er ufatteligt ked af det på Simons vegne. Vi vil støtte ham så godt som muligt som hold, så han hurtigst muligt kan vende tilbage på banen, siger Maik Machulla til klubbens hjemmeside.

/ritzau/