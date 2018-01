Dansk-syrisk film om redningstjeneste er nomineret til Oscar

Dokumentarfilmen "De Sidste Mænd i Aleppo", der handler om redningstjenesten De Hvide Hjelme i den krigshærgede syriske by Aleppo, er nomineret til en Oscar i kategorien bedste dokumentar.

Filmen er en dansk-syrisk coproduktion. Den er instrueret af syriske Feras Fayyad og har danske Steen Johannessen som medinstruktør.

Filmen er produceret af Søren Steen Jespersen for Larm Film og Kareem Abeed for Aleppo Media Center med støtte fra Det Danske Filminstitut.

Administrerende direktør for Det Danske Filminstitut Claus Ladegaard kalder det en stærk dokumentar.

- Nomineringen understreger Danmarks internationale styrke på dokumentarområdet. Vi formår at lave vigtige og betydningsfulde film, som bliver vist og anerkendt over hele verden – også i Hollywood, siger han i en pressemeddelelse.

Folkene bag "De sidste mænd i Aleppo" er tidligere blevet hædret for filmen, der handler om tre mænd, der kæmper for redningstjenesten De Hvide Hjelme med livet som indsats i den krigsramte syriske by.

Ved sidste års Sundance Film Festival i USA var filmen blandt 12 nominerede i dokumentarkategorien og vandt prisen.

De svære omstændigheder, som dokumentaren er filmet under, gjorde det ekstra stort at vinde prisen, fortalte producer Søren Steen Jespersen.

- Det er en kæmpe forløsning og anerkendelse at få det her klap på skulderen. Det siger, at det her er en vigtig film, sagde han til Ritzau.

Også en anden dokumentarfilm med dansk islæt er nomineret i kategorien for bedste dokumentar - nemlig filmen "Strong Island", som er instrueret af amerikaneren Yance Ford, som undersøger omstændighederne ved sin brors død.

Filmen er klippet af danske Janus Billeskov Jansen og coproduceret af Signe Byrge Sørensen for Final Cut for Real med støtte fra Det Danske Filminstitut.

Flere danske dokumentarfilm har gennem tiderne været nomineret til at blive hædret med en Oscar-statuette, men det er indtil videre blevet ved nær ved og næsten.

Siden 2010 har fire danske dokumentarfilm været nomineret. Før "De Sidste Mænd i Aleppo" var det senest "The Look Of Silence" i 2016.

