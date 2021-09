Dansker vinder VM-guld og dedikerer sejr til Chris Anker

BRUGGE:Den dobbelte europamester i enkeltstart for U23-ryttere Johan Price-Pejtersen kan nu også kalde sig verdensmester.

Mandag tog han guld i de unges disciplin ved at tilbagelægge de 30,3 kilometer på 34 minutter og 29 sekunder ved VM i Belgien.

Rytteren, der til daglig kører for norske Uno-X, var ti sekunder bedre end Lucas Plapp fra Australien, der blev toer.

Bronzemedaljen gik til belgieren Florian Vermeersch, som kørte ruten 11 sekunder langsommere end danskeren.

Da Price-Pejtersen krydsede målstregen, kiggede han i kameraet, pegede og råbte "det var for Chris" med henvisning til den tidligere cykelrytter Chris Anker Sørensen, der lørdag omkom i en tragisk ulykke.

Til norsk TV 2 fortæller Price-Pejtersen, at de seneste dage har været følelsesladede i den danske landsholdslejr.

- For mig er det sindssygt svært at forstå, og jeg har det som om, det er et mareridt, jeg venter på at vågne fra.

- I dag var for at ære ham og det, han stod for. Han gav aldrig op. Han var en fighter, og det ville jeg vise i dag, at jeg er inspireret af, siger Johan Price-Pejtersen til norsk TV 2 ifølge tv2.dk.

Det er fjerde verdensmesterskab i træk og femte gang på seks år, at en dansker vinder disciplinen.

Den nuværende Israel Start-Up Nation-rytter Mads Würtz Schmidt vandt i 2015, og fra 2017 til 2019 blev Mikkel Bjerg tre gange U23-verdensmester.

Sidste år blev løbet aflyst på grund af coronapandemien, da Italien overtog værtskabet fra Schweiz mindre end en måned før VM.

Johan Price-Pejtersen viste tidligere i september storform, da han vandt EM for U23-ryttere med mere end et halvt minut ned til nummer to.

Han var også bookmakernes favorit til at snuppe sejren på mandagens tidskørsel, og han levede op til den status.

Ved første mellemtid efter 13,8 kilometer så det fornuftigt ud for Price-Pejtersen, der var tredjehurtigst.

Men den 22-årige tempospecialist havde endnu mere i sig og havde tilsyneladende disponeret kræfterne perfekt.

Ved anden mellemtid var han bedst, og tendensen fortsatte hele vejen til målstregen i Brugge, hvor han grædende kunne konstatere, at han han sluttede øverst på podiet.

Foruden Johan Price-Pejtersen deltog danskerne Adam Holm Jørgensen og Marcus Sander Hansen i mandagens løb.

De sluttede henholdsvis som nummer 18 og 23.

Søndag deltog Mikkel Bjerg i elitefeltets enkeltstart og sluttede på 17.-pladsen. Kasper Asgreen blev bedste dansker som nummer fire.

Kvindernes enkeltstart køres senere mandag.

/ritzau/