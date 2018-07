Dansk tenniskomet færdig i Wimbledon

TENNIS: Den danske tennisspiller Clara Tauson er færdig ved juniorernes Wimbledon.

Det står klart, efter hun tirsdag tabte i to sæt til amerikanske Lea Ma med cifrene 6-7, 6-7.

Kampen var fra start meget lige. Begge spillere startede med at holde serv, hvorefter først amerikaneren og derefter Tauson formåede at bryde sin modstanders udlæg.

Resten af sættet holdt begge spillere serv, og der skulle derfor tiebreak til for at finde ud af, hvem der skulle bringe sig foran i sæt.

Her vandt amerikanske Ma uden de store anstrengelser 7-2 og kunne dermed sætte første sæt på tavlen.

Ved stillingen 2-1 i andet sæt bad Ma om at snakke med en læge. Amerikaneren havde dog ikke større problemer, end hun godt kunne komme på banen igen, hvorefter hun brød danskerens serv og bragte sig foran 3-1.

Men 15-årige Tauson fik hurtigt svaret tilbage ved at bryde Ma og kort tid efter udligne til 3-3.

Ved stillingen 5-4 havde Ma matchbold, men danske Tauson holdt fast og fik udlignet.

Igen skulle sættet afgøres i tiebreak. Her var ingen af de to spillere specielt gode til at holde sin egen serv.

Hele otte gange formåede en af de to at få point i modstanderens serv. Desværre for danske Tauson var det Ma, der trak det længste strå med 7-4.

Dermed er Frederik Løchte Nielsen den eneste tilbageværende dansker ved den prestigefyldte tennisturnering. Han spiller tirsdag kvartfinale i herredouble med sin engelske partner Joe Salisbury.

Caroline Wozniacki røg allerede ud i anden runde af turneringen, efter hun tabte til russiske Ekaterina Makarova.

/ritzau/