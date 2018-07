Dansk Tour-profil kommer til Aalborg

CYKELSPORT: I øjeblikket er han indehaver af den hvide ungdomstrøje i Tour de France, men om en måneds tid kommer Søren Kragh Andersen også til Aalborg.

Team Sunweb-rytteren er således med, når gadeløbet Spilnu.dk Grand Prix løber af stablen fredag 24. august.

- Jeg ser frem til at køre Spilnu.dk Grand Prix efter Tour de France foran en masse danske fans. Det har været nogle fantastiske dage i den hvide trøje, lyder det fra Søren Kragh Andersen i en pressemeddelelse.

Gadeløbet i Aalborg får også deltagelse af en anden Tour de France-rytter, thyboen Michael Valgren.

- Søren Kragh hører til blandt de allerstørste talenter i international cykelsport, hvilket hans nuværende placering som nummer 11 i Tour de France og nummer 1 i ungdomstrøjen også vidner om. Derfor er vi glade for at få Søren til start i vores gadeløb, hvor han jo blandt andre kommer til at dyste mod en anden dansk Tour de France-profil i form af Michael Valgren. Og så krydser vi fingre for, at Søren kan holde den hvidetrøje helt til Paris, siger løbsarrangør Jonas W. Mikkelsen.