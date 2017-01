USA: Verdens øjne er fredag rettet mod Washington, hvor forretningsmanden Donald Trump indsættes som USA’s næste præsident.

Valget af Donald Trump har de seneste måneder fået flere internationale kendisser til offentligt at udtrykke deres bekymring for verdens fremtid, og nu istemmer en række danske kendte i på de sociale medier.

Blandt andre skuespiller Carsten Bjørnlund, bandet Outlandish og tv-værten Ane Cortzen hører til gruppen af danske kendisser, der er gået til tasterne og har kommenteret Trumps indsættelse som præsident.

"Trump ender med en tragedie, kan I mærke det," skriver Outlandish på Twitter.

"Kunne man indsætte en af naturvejlederne fra P1 Morgen som præsident? Så ville verden være reddet," lyder det spøgefuldt fra Ane Cortzen.

"Arvingerne"-skuespiller Carsten Bjørnlund har delt en karikaturtegning af Donald Trump på Instagram med hashtagget:

"Ikke min præsident."

Flere af de danske kendisser forholder sig dog knap så kritisk til Trump, men begræder nærmere, at Barack Obama nu takker af.

"Tak for dansen, Obamas. Vi vil savne jer," skriver studieværten Camilla Miehe-Renard på sin Instagram-profil.

Også sangeren Jon Nørgaard giver på Twitter udtryk for, at han kommer til at savne den afgående præsident med et kort "Obama" efterfulgt af en emoji.

Se nogle af de kendtes reaktioner her:

Camilla Miehe-Renard

Outlandish

Jon Nørgaard

Ane Cortzen

