Danske aktier slutter i grønt på dagen for præsidentvalget

KØBENHAVN:På valgdagen for det amerikanske præsidentvalg lukker det danske eliteindeks på aktiemarkedet, C25, med en stigning på 1,1 procent.

Det sker, samtidig med at de toneangivende indeks i USA ligger med stigninger på mellem 1,9 og 2,2 procent.

Den amerikanske aktiehandel lukker først klokken 22 dansk tid. Dermed er der fortsat nogle timer tilbage for de lokale investorer til at handle i.

På det danske aktiemarked har aktier som FLSmidth, Jyske Bank og Demant været med til at hive C25-indekset op.

De tre aktier sluttede således tirsdagens handel med de største stigninger.

Med til historien om netop de tre aktier hører også, at to af dem - FLSmidth og Jyske Bank - har afleveret deres seneste regnskab i løbet af tirsdagen.

Den overvejende positive stemning på aktiemarkedet skyldes, at investorerne allerede er begyndt at tage forskud på de følgevirkninger, det vil have, hvis det er demokratiske Joe Biden, der vinder præsidentvalget i USA.

Det forklarer Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank.

- Biden ligger i meningsmålingerne lunt i svinget til at vinde valget, og kommer der samtidig et demokratisk flertal i både Senatet og Repræsentanternes Hus, så er der lagt op til en kæmpe hjælpepakke i USA.

- Det vil være godt nyt for investorerne, og det er det, de tager lidt forskud på i dag, siger Jacob Pedersen.

Foruden FLSmidth, Jyske Bank og Demant har også Vestas haft en god tirsdag med en stigning til aktiekursen.

Faktisk er Vestas den aktie, der er steget mest bortset fra de tre andre aktier.

Hvis det ikke ender med en sejr til Joe Biden, men i stedet bliver et genvalg af republikaneren Donald Trump, så er Vestas blandt de selskaber, der vil kunne blive ramt hårdest.

- Hvis vi mod forventning allerede skulle have et resultat i nat, og det bliver Trump, der trækker sig sejrrigt ud af valget, så vil vi se aktier som i særdeleshed Ørsted og Vestas falde på den danske børs i morgen.

- Det er selskaber, hvor investorerne allerede er begyndt at tage højde for en Biden, der vil komme med en masse bæredygtige initiativer, som kan hjælpe dem, siger Jacob Pedersen.

Mens Vestas er førende inden for produktion af vindmøller, så er Ørsted en af de største globale udviklere af blandt andet havvindmølleparker.

/ritzau/