Danske både kommer godt fra start i OL-kvalifikation

LUZERN:Danmark lagde flot fra land, da der lørdag formiddag blev taget hul på OL-kvalifikationsstævnet i roning.

Både kvindernes og herrernes toer uden styrmand vandt deres indledende heat i den schweiziske by Luzern.

Dermed er Fie Udby Erichsen og Lærke Berg Rasmussen hos kvinderne klar til finalen, hvor der er OL-billetter på spil.

Hos herrerne er Joachim Sutton og Frederic Vystavel klar til semifinalen.

Fie Udby Erichsen og Lærke Berg Rasmussen, der for mindre end tre uger siden blev sat sammen i en ny satsning i en toer uden styrmand, var side om side med den tjekkiske både efter de første 500 meter.

Men derfra tog de to danskere fat og vandt overlegent med 15 sekunder ned til Tjekkiet, der blev nummer to.

- Det var en dejlig start, og det var skønt at komme godt i gang. Alt i alt var det fint for et indledende løb, men vi kan gøre det endnu bedre.

- Vi havde to faser i løbet, hvor det virkelig spillede ved 800 og 1200 meter, og så var der andre faser, der var mindre gode. Men alt i alt en skøn start, siger Fie Udby Erichsen.

Hun har siden 2010 siddet i singlesculleren og har blandt andet vundet OL-sølv og VM-bronze i disciplinen, men er ikke kvalificeret til sommerens OL.

I stedet jagter hun OL-plads med Lærke Berg Rasmussen, der vandt OL-bronze i 2016 med Anne Dsane Andersen i toer ude styrmand. Lærke Berg Rasmussen har været med til at sikre OL-billet til damefireren, som hun nu forlader.

Hos herrerne var Joachim Sutton og Frederic Vystavel i front fra start, men det blev tæt op mod mål, og de danske roere vandt med godt et sekund ned til USA på andenpladsen.

Chile snuppede tredjepladsen og er sammen med USA og Danmark klar til semifinalen.

Letvægtsdobbeltsculleren med Marie Mørch og Mathilde Persson blev nummer to i det indledende heat og er også klar til semifinalen, mens Emil Espensen og Oscar Petersen i herrernes letvægtsdobbeltsculler blev nummer tre og skal ud i et opsamlingsheat om en semifinaleplads senere lørdag.

Dansk roning er allerede sikret to deltagende både ved OL i Tokyo ved Sverri Nielsen i singlesculler og en damefirer, der ventes at bestå af Trine Dahl Pedersen, Christina Juhl Johansen, Frida Sanggaard Nielsen og Ida Gørtz Jacobsen.

/ritzau/