Nordjyde røg tidligt ud i Hongkong

HONGKONG: Danmarks bedste mixeddouble bestående af Mathias Christiansen og nordjyske Christinna Pedersen er overraskende hurtigt ude af Hong Kong Open.

Det fjerdeseedede danske par tabte tirsdag i første runde til Lee Yang og Hsu Ya-Ching fra Taiwan.

Det er anden uge i træk, at Christiansen og Pedersen må forlade en turnering efter første runde. For en uge siden indkasserede duoen et nederlag i deres første kamp i China Masters.

Det danske par måtte se sig besejret med 21-23, 20-22 af taiwanerne, der rangerer som nummer 31 i verden. Danskerne er nummer seks på verdensranglisten.

Mathias Christiansen og Christinna Pedersen slog for halvanden måned siden sikkert de to modstandere på vejen mod finalen i Korea Open, men den bedrift kunne de ikke gentage i tirsdagens tætte kamp.

I første sæt tilkæmpede danskerne sig en sætbold, da de bragte sig foran 21-20, men Lee Yang og Hsu Ya-Ching vandt de efterfølgende tre bolde.

I andet sæt gentog scenariet sig, da Mathias Christiansen og Christinna Pedersen havde en mulighed for at lukke sættet foran 20-19. Igen blev de næste tre bolde tabt.

Niclas Nøhr og Sara Thygesen er også ude efter første runde af Hong Kong Open.

Onsdag træder en lang række øvrige danskere ind i turneringen.

/ritzau/