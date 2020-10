Danske Bank bad ansatte rådgive sårbare kunder til overpriser

KØBENHAVN:I årevis har Danske Bank instrueret medarbejdere i at lade bankens egen ejendomsmæglerkæde, Home, kræve overpris fra bankens mest sårbare kunder.

Det fremgår af interne dokumenter, som TV2 og Berlingske er i besiddelse af.

Instruksen drejer sig om de kunder i inkassoafdelingen, der er gået med til at sælge deres hus eller lejlighed for at indfri en del af deres gæld.

I de tilfælde har Danske Bank instrueret medarbejderne i at opfordre kunderne til at sælge gennem bankens egen ejendomsmægler, Home.

Hvis kunderne er gået med til at sælge gennem Home, har instruksen til Danske Banks medarbejdere i inkassoafdelingen været, at Home gerne måtte kræve et højere salær hos Danske Bank-kunden, end hvis kunden havde valgt en hvilken som helst anden mægler på markedet.

På grund af bankens rådgivning kan kunderne derfor være endt med en endnu højere gæld til banken efter at have solgt gennem bankens ejendomsmægler.

Praksissen kan have betydet, at forbrugerne er blevet dybere gældsat, end de var i forvejen. Det vurderer Morten Bruun Pedersen, som er cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk.

- Det er en meget uheldig sag, fordi det rammer nogle, som er dybt forgældede. Banken beder folk om at betale en overpris, som betyder, at deres gæld bliver højere, end den er i forvejen.

- Den kunne være mindre, hvis de havde betalt den pris, det koster hos en almindelig ejendomsmægler at få den her tvangsauktion gennemført. Så det skader de her forbrugere, siger han til Ritzau.

De pågældende bolighandler omfatter den type handler, hvor salget af boligen ikke indfrir hele bankkundens gæld.

Et internt notat fra Danske Bank fra januar i år peger på, at forskelsbehandlingen kan have stået på siden 1992, skriver Berlingske.

Banken afviser, at instruksen har haft konsekvenser for kunderne. Men undskylder for den mulige praksis i et skriftlige svar til Berlingske.

- Det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt, hvis der har været en procedure, hvor vi har gjort forskel på mæglerne, skriver Danske Bank til TV2 og Berlingske.

Morten Bruun Pedersen har svært ved at forstå, hvis praksissen ikke har haft betydning for kunderne, sådan som Danske Bank hævder.

- Det lyder mærkeligt, for det vil betyde, at medarbejderne ikke følger de instrukser, der er i deres nedskrevne forretningsgang, som jeg har læst, hvor det står fremhævet, at man skal bruge bankens egen mægler, som er dyrere, siger han til Ritzau.

Home-koncernen oplyser til Berlingske, at den ikke har kendt til Danske Banks interne arbejdsgange.

/ritzau/