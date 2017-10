Danske Bank brugt til at omgå sanktioner mod Iran

DANMARK: Danske Bank er blevet brugt til at omgå sanktionerne med Iran, skriver Berlingske Business.

I de seneste måneder har Business afdækket, hvordan Danske Banks filial i Estland er blevet brugt til omfattende ulovligheder.

Filialen i Estland er blevet brugt til at overføre milliarder af kroner i blandt andet en stor hvidvaskningsoperation.

Filialen er derudover blevet brugt til at overføre penge fra Aserbajdsjan via skattelyselskaber til blandt andet europæiske politikere.

Tirsdag skriver Berlingske på sin hjemmeside, at den estiske filial også er blevet flittigt brugt til at omgå sanktionerne med Iran. Via banken er der blandt andet overført penge til selskaberne Synergy General Trading og Hanedan General Trading.

Ifølge de amerikanske myndigheder er selskaberne stiftet af stråmænd for det iranske styre og er på USA’s liste over sanktionerede selskaber.

Berlingske Business er kommet i besiddelse af data, der viser, at Hanedan General Trading eksempelvis har modtaget mere end 20 millioner kroner via Danske Bank.

Berlingske har forsøgt at komme i kontakt med selskaberne. Danske Bank har ifølge Berlingske Business ikke ønsket at kommentere oplysningerne.

Danske Bank skrev dog 21. september, at man "udvider undersøgelse af estisk filial".

- Det sker på baggrund af en årsagsanalyse, der konkluderer, at det var flere afgørende mangler, der førte til, at banken ikke var tilstrækkelig effektiv til at forhindre, at den estiske filial kunne misbruges til hvidvask i perioden 2007-2015, skrev Danske Bank.

Det drejer sig ifølge Danske Banks egen pressemeddelelse om en dårlig kultur i filialen, dårlig risikovurdering og dårlig kontrol af filialen fra Danske Bank.

- Selv om det kun er myndighederne, der endeligt kan konkludere, om der rent faktisk var tale om hvidvask, er der ingen tvivl om, at vi ikke var effektive nok til at forhindre, at vores estiske filial i den pågældende periode kunne misbruges.

- Det er naturligvis dybt beklageligt og helt uacceptabelt, skrev Danske Banks administrerende direktør i meddelelsen.

/ritzau/