Danske Bank er blevet 100 milliarder mindre værd

DANMARK: Ligesom resten af de toneangivende aktier i Danmark falder Danske Bank tirsdag morgen. Med morgenens fald har Danske Bank krydset 100 milliarder kroner i tabt markedsværdi siden nytår.

2018 har for banken været præget af den store sag om potentiel hvidvask for et fircifret milliardbeløb og tidligere administrerende direktør Thomas F. Borgens efterfølgende exit.

Tirsdag morgen falder aktierne i Danske Bank med 1,5 procent til 128,50 kroner. Dermed er Danske Bank blevet voldsomme 101,3 milliarder kroner - eller 47 procent - mindre værd end ved årsskiftet. Og følgeligt er banken tirsdag morgen 115,1 milliarder kroner værd på børsen.

2018 har været et annus horribilis for Danske Bank. Efter mere end et års afsløringer i Berlingske Business af potentiel milliardhvidvask og ekstremt mangelfuld kontrol i bankens estiske afdeling fremlagde Danske Bank sin interne undersøgelse i september.

Den kunne ikke afdække omfanget af den potentielle hvidvask, men indikerede at mindst 200 milliarder euro - små 1500 milliarder danske kroner - næsten uden kontrol var flydt igennem Danske Bank estiske afdeling.

Rapporten viste samtidigt, at ledelsen havde været vidende om problemerne samt at en stor håndfuld medarbejdere i Estland var politianmeldt.

Samtidig leverede administrerende direktør Thomas F. Borgen sin opsigelse mens bestyrelsesformand Ole Andersen indikerede, at han var på vej mod døren også.

Presset på aktien kommer hovedsageligt på grund af udsigten til potentielle store bøder for den komplet manglende kontrol og potentielle direkte ulovligheder i den estiske afdeling.

De amerikanske myndigheder - der er kendt for ikke at være blege for at udstikke milliardbøder - er gået ind i sagen.

Det samme er de britiske myndigheder. I Danmark har Finanstilsynet genåbnet sin undersøgelse af Danske Bank og også Bagmandspolitiet efterforsker banken.

Derudover vendte Finanstilsynet tommelen ned til Danske Banks egen kandidat som ny administrerende direktør og dermed er banken stadig i et ledelsesvakuum.

/ritzau/