Danske Bank-kunders skatteoplysninger kan være forkerte

KØBENHAVN:Danske Bank kan have givet forkerte oplysninger om tusindvis af borgeres gæld til skattemyndighederne.

Det viser et hemmeligstemplet referat fra et møde, som TV2 og Berlingske er i besiddelse af.

Ved mødet, der blev afholdt 9. januar i år, deltog en række chefer fra Danske Bank og en gruppe underdirektører fra Skattestyrelsen.

I referatet fremgår det, at Danske Bank ikke har overblik over, hvor mange af bankens kunder i inkassosystemet, som har fået sendt forkerte oplysninger til skattemyndighederne.

Fejlen udspringer af det store kaos i Danske Banks inddrivelsessystemer, som TV2 og Berlingske over de seneste dage har afdækket.

Danske Bank er i færd med at undersøge, om 100.000 kunder har betalt for meget til banken i forbindelse med tilbagebetaling af gæld.

Og nu viser det sig altså, at disse kunder også risikerer, at banken har delt forkerte oplysninger om deres gæld til skattemyndighederne.

Lars Krull, der er bankekspert og seniorrådgiver ved Aalborg University Business School, kalder over for TV2 sagen for "ubegribelig".

Sagen kan få uoverskuelige konsekvenser for både banken, kunderne og myndighederne, vurderer han.

- Det har enormt mange utilsigtede skadevirkninger, siger han til TV2.

Han peger blandt andet på, at sociale ydelser er indkomstbetinget, og dermed kan nogen have fået for meget i sociale ydelser, fordi de har haft et for lille rådighedsbeløb.

Hvis skatteoplysningerne har været forkerte, kan det vise sig, at deres rådighedsbeløb har været større.

Advokathuset Plesner, som gennemgår sagen for Danske Bank, vurderer, at det kan være strafbart, når banken har givet forkerte skatteoplysninger.

Det fremgår af et notat fra Plesner, som TV2 og Berlingske er i besiddelse af.

I notatet fremgår det, at banken kan have haft kendskab til fejlene siden 1992.

