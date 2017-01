Den 20. marts bliver Danske Banks afdeling i Aabybro Centret lagt sammen med afdelingen på Algade 53 i Aalborg.

Sammenlægningen sker først og fremmest for at sikre kunderne en endnu bedre rådgivning i en fremtidssikret filial, forklarer Erik Kolind Nielsen, filialdirektør i Danske Bank i Aabybro. Han uddyber:

- Kravene til rådgivernes faglige kompetencer er større end nogensinde - og de bliver ikke mindre i fremtiden. Ved at lægge afdelingerne sammen sikrer vi et endnu stærkere fagligt rådgivningsmiljø til gavn for vores kunder".

Alle medarbejderne fra Danske Bank i Aabybro Centret flytter med til afdelingen i Aalborg, hvor de glæder sig til at byde kunderne indenfor til rådgivning. Samtidig oplyser Erik Kolind Nielsen, at pengeautomaten i Aabybro Centret foreløbig bliver på sin plads. Og Danske Banks privatkunder kan også fortsat hæve og indsætte penge samt betale regninger i postbutikken i Meny i Aabybro Centret.

Erik Kolind Nielsen giver endvidere udtryk for, at kunderne i stigende grad bruger bankens digitale løsninger til at klare hverdagens bankforretninger.

- Kundernes adfærd og behov ændrer sig hele tiden - og den udvikling tilpasser vi os. Mange af vores kunder klarer selv deres daglige bankforretninger på nettet, mobilen, iPad’en eller ved at ringe til vores kundelinje Danske Direkte. Til gengæld efterspørger de i langt højere grad rådgivning i forbindelse med større, økonomiske beslutninger, der rækker ud over den daglige økonomi, siger han og fortæller, at flere kunder også er begyndt at bruge netmøder.

Med netmøder får kunderne den samme personlige rådgivning hjemme i deres egen stue. Bankrådgiveren deler sin skærm med kunden online og kan vise både boligberegninger og pensionsfremskrivninger, så kunden kan se, hvad det betyder for økonomien.

- Mange kunder melder positivt tilbage efter netmøderne, fordi det er fleksibelt, og de sparer tid. Et netmøde er blot endnu en måde at være i kontakt med os på, men det er helt op til den enkelte kunde at vælge den form, der passer bedst, siger Erik Kolind Nielsen.