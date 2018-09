Danske Bank taber milliarder i markedsværdi

DANMARK: Danske Banks efterhånden hårdtprøvede aktionærer måtte fredag modtage mere dårligt nyt. De kunne fra dagens start læse i Wall Street Journal, at transaktioner for 960 milliarder kroner gennem bankens etiske filial undersøges for hvidvask.

Det reagerede aktiemarkedet ikke positivt på. Da handlen lukkede fredag, havde aktien tabt over fire procent i værdi, hvilket barberer lige under syv milliarder af Danske Banks markedsværdi.

Det er ikke første gang, at Danske Banks aktionærer må tage imod store tab. Det seneste år har Danske Banks aktier mistet en fjerdedel af sin markedsværdi.

Danske Bank er på trapperne med en intern undersøgelse af sagen om hvidvask, der er foregået i bankens estiske filial.

Det er i forbindelse med den undersøgelse, at pengeoverførsler til en værdi af 960 milliarder kroner ifølge Wall Street Journal bliver kigget efter i sømmene.

Pengene er blevet ført ind og ud af banken i perioden 2007-2015, men det er uvist, hvor stor en del af transaktionerne der er relateret til hvidvask.

Med aktiens fald sluttede Danske Bank sidst i C25-indekset over de toneangivende danske aktier.

/ritzau/