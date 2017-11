Danske Bank vokser

KØBENHAVN: Efter årets første ni måneder kan Danske Bank lægge et par milliarder kroner oveni forventningerne til, hvordan årets bundlinje vil se ud.

Banken forventer nu at tjene mellem 19 og 21 milliarder kroner i år efter skat, hvor forventningen tidligere lød på mellem 18 og 20 milliarder kroner.

Det viser bankens regnskab for årets første ni måneder.

- Årets første tre kvartaler var præget af god makroøkonomisk udvikling, høj kundeaktivitet og øget forretningsvolumen, siger bankens administrerende direktør, Thomas F. Borgen.

I tredje kvartal fik Danske Bank et resultat efter skat på 4,9 milliarder kroner, hvilket er på niveau med samme periode sidste år.

Omsætning og gebyrindtægter steg, mens handelsindtægter faldt.

Nedskrivningerne på udlån ender med et plus på 166 millioner kroner i tredje kvartal.

Ramt af ny skandale

Regnskabet kommer samtidig med, at Danske Bank endnu engang er kommet i søgelyset i forbindelse med sin estiske filial.

Berlingske er i besiddelse af interne dokumenter, som viser, at bankens ledelse vidste, at filialen i Estland hjalp lyssky kunder med at skjule sig for myndigheder.

Topchef Thomas Borgen har ellers hidtil afvist, at det skulle være tilfældet.

Han var frem til 2012 ansvarlig for bankens estiske aktiviteter.

Danske Bank er i gang med en intern undersøgelse af, hvad der præcis foregik i den estiske filial fra 2007 til 2015.

/ritzau/