Danske Banks systemer er næsten alle oppe igen

DANMARK: Kunder i Danske Bank og brugere af MobilePay skulle igen kunne logge ind på bankens apps og systemer.

Et nedbrud, der opstod onsdag eftermiddag, generer næsten ikke længere it-driften. Det fortæller pressechef Kenni Leth.

- Vi har det meste tilbage på plads og er næsten i mål. Der er stadig enkelte systemer, som ikke virker endnu, men langt det meste af de større kundevendte systemer som pengeautomater, kortsystemer og netbank gør.

- MobilePay virker også, bare ikke til butikker. Men almindelige pengeoverførsler er ikke noget problem, og man kan også logge på appen uden problemer, forklarer han.

I Danske Bank er man også nået så langt, at man med stor sikkerhed kan pege på, hvad der forårsagede de tekniske problemer.

- Det vi ved lige nu er, at et strømsvigt har fået en række af de kundevendte systemer til at sætte ud.

- Men vi er i gang med en dybere analyse af problemet for at lære af det og undgå, at det kan ske igen, siger Kenni Leth.

Han afviser "fuldstændigt", at problemerne skyldes hacking.

/ritzau/