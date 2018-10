Danske Banks troværdighed når et historisk lavpunkt

KØBENHAVN: Danske Banks afgåede topchef, Thomas Borgen, efterlader banken i en endnu større imagekrise, end da han satte sig i chefstolen for fem år siden, skriver Finans.

Thomas Borgen er ellers blevet hyldet som manden, der genrejste Danske Bank efter den katastrofale New Standard-kampagne, men nu viser en ny måling fra det uafhængige analysehus Voxmeter, at Danske Banks troværdighed rammer et nyt historisk lavpunkt.

- Det er en meget alvorlig situation, som Danske Bank befinder sig i. Hvis det havde været i en branche, hvor det er nemmere at skifte handelspartner - eksempelvis en detailbutik eller et teleselskab - ville den ganske enkelt ikke overleve længe, så stor er utilfredsheden, siger Christian Stjer, adm. direktør i konsulenthuset Voxmeter, til Finans.

Jesper Nielsen, konstitueret adm. direktør i Danske Bank, er ked af situationen.

- Vi kan godt forstå danskernes reaktion, for vi har slet ikke gjort det godt nok i denne sag, og vi må acceptere, at folk sætter spørgsmål ved os i øjeblikket og forsøger at gå i dialog med vores kunder bl.a. for at undskylde, siger han til Finans.