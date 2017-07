Danske betjente skal hjælpe tyskerne under topmøde

Danske motorcykelbetjente er mandag draget til Tyskland, hvor de skal bistå det tyske politi under G20-topmødet senere på ugen.

- Det tyske politi har anmodet os om hjælp, og derfor sender vi et antal motorcykelbetjente afsted, siger kommunikationsrådgiver i Rigspolitiet Thomas Kristensen.

Han vil ikke oplyse, hvor mange betjente det drejer sig om, men de kommer fra syv af landets 12 politikredse.

Ved G20-topmødet, der finder sted fredag og lørdag i Hamburg, mødes stats- og regeringsledere for verdens 20 stærkeste økonomier, og de danske betjente skal hjælpe deres tyske kolleger med at eskortere dem rundt i byen.

Den tyske anmodning om hjælp er sket med baggrund i Prüm-traktaten, der handler om politisamarbejde i EU.

De danske betjente er som nævnt taget afsted mandag for at forberede sig på opgaverne under G20-topmødet, og de vender hjem igen 10. juli.

