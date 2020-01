Danske brandfolk rykkede ud 567 gange nytårsnat

KØBENHAVN:Nytårsaften og -nat har været særdeles travl for landets kommunale beredskaber, der har rykket ud 567 gange.

17 gange er brandfolk blevet angrebet med fyrværkeri.

Det viser en opgørelse, som Danske Beredskaber har udsendt tidligt onsdag morgen i en pressemeddelelse.

De mange udrykninger er sket mellem middagstid nytårsaftensdag og klokken 04.00 morgen 1. januar.

- Vi håber altid på et roligt nytår, så vores brandfolk kan nyde kransekagen til midnat. I år har vores brandfolk dog haft rigtig meget at se til i nytårsdøgnet, siger Cecilie Hedegaard Petersen, der er journalist hos Danske Beredskaber.

Ifølge Danske Beredskaber er det en tommelfingerregel, at beredskaberne rykker ud 400 gange på en gennemsnitlig nytårsaften og -nat.

Ved de 567 udrykninger har flere end 1800 brandfolk været i gang - nogle er dog gengangere, som har været afsted ved flere udrykninger.

Danske Beredskaber tager angrebene med fyrværkeri mod brandfolk meget alvorligt, oplyser organisationen.

- Det er heldigvis stadig et fåtal, der ikke ved, hvordan man skal fejre nytår. Vi gør alt, hvad vi kan for at passe på vores brandfolk, og derfor er fyrværkeriangrebene naturligvis noget, vi tager meget alvorligt, siger Cecilie Hedegaard Petersen.

Blandt beredskabernes opgaver i forbindelse med nytår har været talrige mindre containerbrande. Mange af dem har ifølge Danske Beredskaber været påsatte.

Derudover har beredskabet været ude til en større brand i en bevaringsværdig bygning i Svaneke på Bornholm.

Her er indsatsen tidligt onsdag morgen fortsat i gang for at redde en del af bygningen, der er fra 1700-tallet.

I den mere dramatiske ende har der også været 49 bilbrande i det fri og fem brande i motorcykler eller knallerter.

Mens de danske brandfolk har haft nok at se til, så har ambulancetjenesten haft et nytår på samme niveau som sidste år.

Tal fra landets fem regioner viser, at der 1279 gange er trykket 112, hvor det har handlet om akut sygdom eller tilskadekomst.

Det førte til 994 udrykninger med ambulancer, akutlægebiler og akutbiler, hvilket ligger helt på niveau med sidste år, hvor tallet var 993.

Akutlægehelikopteren har været i luften fire gange, viser opgørelsen, der er baseret på tal opsamlet i tidsrummet fra klokken 18 nytårsaften til klokken 06.00 nytårsmorgen.

På landsplan har der i tidsrummet desuden været 45 udrykninger, som de fem regionale vagtcentraler har vurderet til at være på grund af fyrværkeri.

Det er et lille fald i forhold til sidste år, hvor tallet var 67.

Af de 45 fyrværkerirelaterede udrykninger har der været 15 udrykninger til øjenskader og 20 udrykninger til håndskader.

/ritzau/