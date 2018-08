Danske brandfolk tager erfaringer med hjem fra Sverige

Det er med kufferten fuld af gode erfaringer, at en flok danske brandmænd mandag aften afslutter beredskabsindsatsen ved de svenske skovbrande.

Gennem flere uger har de danske brandmænd hjulpet svenskerne med at kæmpe mod omfattende svenske skovbrande.

Og det er ikke bare svenskerne, som kan nyde godt af hjælpen, for de danske brandmænd er også blevet mange erfaringer rigere, fortæller operationskoordinator i Beredskabsstyrelsen Peter Kaas-Claesson.

- Det er en naturbrand af nogle dimensioner, som vi slet ikke kunne forestille os i Danmark. Der er terrænforskelle på over 100 meter, som jo gør, at man skal bruge gammeldags teknikker for at få vandet frem.

- Det kræver mange kræfter at få vandet 100 meter op ad bakke. Og vi tager med hjem, hvordan man etablerer og vedligeholder begrænsnings- og standsningslinjer ved store naturbrande, siger han.

Beredskabsstyrelsen vil nu evaluere indsatsen.

Det danske beredskab har været i Sverige siden den 19. juli. Flere gange er indsatsen blevet forlænget og holdene af brandmænd er blevet skiftet ud undervejs.

I alt har omkring 200 danske brandfolk været i Sverige, og det er ifølge Beredskabsstyrelsen den største internationale indsats i nyere tid.

Tirsdag rejser brandmændene hjem igen, men de bliver samme dag afløst af et nyt oprydningshold fra Beredskabsstyrelsen, som skal fjerne slanger og hente udstyr hjem.

- Der er 52 kilometer slanger ude i området, siger Peter Kaas-Claesson og tilføjer, at danskerne ikke skal have alle med hjem med det samme.

I midten af juli var der på et tidspunkt mere end 80 naturbrande i Sverige samtidig, og flere var ikke under kontrol. Den svenske statsminister Stefan Löfven (S) beskrev en ekstraordinær situation på grund af tørken, og landet har fået hjælp fra flere europæiske lande.

Nu ser det imidlertid meget bedre ud.

- Det har regnet rigtig meget oppe i området. Det har været stille og rolig silende regn, og det har en fantastisk god effekt på brandene - også dem, der brænder nede i jorden, siger Peter Kaas-Claesson.

/ritzau/