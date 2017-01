INDLAND: Mismod præger forventningerne i den danske detailhandel til, hvor meget kasseapparaterne vil klinge i de kommende tre måneder.

Det viser Danmarks Statistiks konjunkturbarometer for detailhandel for januar 2017.

- Forventet omsætning angiver forventningerne til udviklingen igennem de kommende tre måneder, januar til marts. Med nettotallet 7 er forventningerne faldet markant siden decembermålingen, hvor tallet var 28.

Det skriver Danmarks Statistik.

Den sammensatte konjunkturindikator for detailhandlen faldt fra 9 i december til 1 i januar. Tallet siger noget om butikkernes faktiske omsætning, forventede omsætning og lagerbeholdning.

Butikkerne er pressede af ændrede forbrugsmønstre, vurderer økonom.

- Detailsektoren er under et strukturelt pres fra stigende internethandel, der også foregår på udenlandske hjemmesider, siger cheføkonom Signe Roed-Frederiksen fra Arbejdernes Landsbank i en kommentar til tallene.

- Når det er sagt, så er der hjælp at hente fra de hjemlige konjunkturer. Det skyldes, at de danske forbrugere har et rigtigt godt udgangspunkt for at øge forbruget i år, tilføjer hun.

- Stigende beskæftigelse øger indkomsterne. Derudover har mange danske husholdninger fået en større formue over det seneste år, i takt med at boligpriserne har løftet sig, og pensionsformuerne er vokset, lyder det.

Selv om butikkernes forventninger til de kommende tre måneder er faldet, så er de altså også fortsat lige akkurat positive.

Tallene er ikke sæsonkorrigerede.

/ritzau/