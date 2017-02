KØBENHAVN: Danske Astralis er blandt verdens bedste, når det kommer til at spille computerspillet Counterstrike Global Offensive, CS:GO.

Mandag rejser holdet til Polen, hvor det foran over 10.000 tilskuere ved turneringen EM Katowice vil forsøge at vriste sejren fra hjemmebanefavoritterne Virtus.pro.

Astralis’ fire spillere skal følge op på januars sejr i e-sportens udgave af tennis’ Wimbledon, eLeague Major 2017. Her slog holdet netop polske Virtus.pro og vandt 3,5 millioner kroner.

For blot en uge siden slog Virtus.pro dog Astralis i semifinalen i en større turnering i Las Vegas.

- Nu skal vi til Virtus.pros hjemmebane, så det bliver spændende. Vi har mødt dem i to store turneringer i streg, og vi har vundet en hver.

- Så nu skal vi bevise, at vi kan slå dem på deres hjemmebane. De kommer til at have 12-15.000 polakker i ryggen, så møder vi dem, så er vi ikke fanfavoritten, siger holdejer Frederik Byskov.

Astrails består af Andreas "Xyp9x" Højsleth, Markus "Kjaerbye" Kjærbye, Peter "dupreeh" Rasmussen og Nicolai "dev1ce" Reedtz.

De er blandt verdens bedste og en del af en fortsat mere professionel sportsgren med stadigt større publikum.

- Publikum jubler, hujer og råber som til andre store sportsgrene. Men vores spillere er jo stjerner og professionelle. Så de er vant til det og vant til presset. De lægger ikke mærke til noget, når kampen er i gang, siger Frederik Byskov.

Økonomisk kan Astralis med en sejr i Polen tage omkring 850.000 kroner med hjem. Den samlede præmiepulje er det dobbelte. Dertil kommer solid eksponering for Astralis’ nye sponsor, Audi.

- Det er ikke kun pengene, vi kommer for. Vi skal vise os frem, vise brandet frem og forsvare vores førsteplads på verdensranglisten.

- Vi dyster mod Virtus.pro, der ligger nummer to, lige bag os. Så klarer de sig bedre, kan de tage vores førsteplads. Vi vil gøre alt for, at det ikke sker.

