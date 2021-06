Danske EM-fans kan undgå karantæne til kamp i Holland

KØBENHAVN:Danske fodboldfans, der ønsker at se Danmark spille kamp på lørdag i Holland, kan rejse ind i landet og undgå at skulle gå i karantæne.

Det fortæller Erik Brøgger, direktør i Udenrigsministeriets Borgerservice, tirsdag på et pressemøde.

For at undgå at skulle gå i karantæne efter indrejse i Holland skal man ind og ud af landet indenfor 12 timer. Med andre ord vil der blive tale om en lynvisit.

- Man kan godt komme til fodbold, men man skal planlægge ret omhyggeligt, hvis man ikke skal risikere at sidde i karantæne på et hotelværelse.

- Vi opfordrer til at se kampen hjemme, siger Erik Brøgger på pressemødet.

Fordi Danmark af Holland bliver anset som et høj-risikoland, gælder der som udgangspunkt en række krav for at rejse ind i landet som dansker.

For det første skal man kunne fremvise en negativ PCR-test, der er maksimalt 72 timer gammel.

For det andet skal man gå i isolation i ti dage - dog med mulighed for at teste sig ud af den på dag fem.

Og for det tredje skal man medbringe en karantæneattest, der viser, hvor man vil opholde sig i isolationen.

Der gælder dog en undtagelse. At man kun opholder sig i Holland i op til 12 timer og får foretaget en lyntest med et negativt resultat inden kampen.

Danmark spiller mod Wales lørdag klokken 18.00 i den hollandske hovedstad, Amsterdam. Der bliver spillet om at gå videre til kvartfinalerne ved EM.

Mandag gik Danmark videre til ottendedelsfinalerne efter en sejr på 4-1 over Rusland på hjemmebane i Parken.

Alle Danmarks foreløbige kampe ved EM er blevet spillet på hjemmebane. Lørdagens kamp i Amsterdam bliver altså den første udenfor Danmark.

/ritzau/