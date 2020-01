Danske EM-spillere rejser hjem med flov fornemmelse

MALMØ:Det er surrealistisk for de danske verdensmestre at rejse hjem fra Malmø torsdag formiddag efter at være røget ud af EM i det indledende gruppespil.

Henrik Møllgaard fortæller, at holdkammeraterne ikke løb rundt og ønskede at spille håndbold i den sidste gruppekamp mod Rusland.

De ville hellere skiftes ud af landstræner Nikolaj Jacobsen og sidde på bænken og se på, kunne Møllgaard fornemme.

- Vi virkede apatiske og bange for at spille. Dem, der ikke løb og kiggede ned i jorden, de løb og kiggede ud på Nikolaj sådan lidt bedende om at få lov at blive skiftet ud.

- De skulle helst ikke stå derinde, mens det gjorde en lille smule ondt. Det er jeg sgu skuffet over. Det er jeg skuffet over på egne og holdets vegne, siger Møllgaard.

Heller ikke René Toft Hansen kunne forstå den danske indsats under EM, der bød på nederlag til Island, uafgjort mod Ungarn og en nærmest ligegyldig sejr over Rusland, da det hele var forbi.

- Jeg er flov over, at vi er ude allerede nu. Det vil jeg ikke lægge skjul på. I min vildeste fantasi havde jeg ikke regnet med, at vi skulle være ude allerede nu.

- Måske kunne vi være videre med nul point. Men det var da det vildeste scenarie, jeg kunne forestille mig. Vi stod og var ude, inden vi endda havde spillet den sidste kamp, siger René Toft.

Spillerne pakker sammen og rejser fra Malmø og hjem til Danmark torsdag formiddag. Men det er med en flad og tom følelse for René Toft, der havde håbet på så meget mere.

- Det er simpelthen pinligt at stå efter tre kampe og være ude. Også fordi der kom så mange og støttede os. Og der er mange, der har købt billetter til de næste kampe.

- Nu står de der, og der er ikke noget dansk landshold. Vi havde regnet med, at vi skulle være med i den mellemrunde. Nu står vi uden for det sjove selskab og skal hjem med en bus, siger René Toft.

/ritzau/