Danske favoritter åbner EM med overlegen sejr

HÅNDBOLD:Under normale omstændigheder må Montenegros chancer betegnes som små i en kamp mod de danske håndboldherrer.

Og med en trup fuld af coronaafbud og en smittet træner var der absolut intet at stille op i torsdagens EM-premiere, som endte med en stensikker dansk sejr på 30-21.

Sejren var så godt som sikret efter første halvleg, hvor danskerne var foran med otte mål.

Det tillod landstræner Nikolaj Jacobsen at give nogle af reserverne lidt ekstra spilletid efter pausen, hvor niveauet da også dalede betragteligt.

Håndboldlandsholdet kan notere sig en noget bedre start på dette års EM-slutrunde end for to år siden, hvor et dansk nederlag til Island i åbningskampen lagde grundstenen til et tidligt dansk exit.

Sådan ser det ikke ud til at gå denne gang.

Ikke bare var danskerne favoritter i torsdagens åbningskamp. De er også udpeget af bookmakerne som topfavoritter til at løbe med det hele i ungarske Budapest om lidt mere end to uger.

Først skulle Nikolaj Jacobsens mandskab dog lige i gang i Fönix Arena i Debrecen, og det var med tilbagevendte Rasmus Lauge som en del af startkæden i både forsvar og angreb.

Efter et par tidlige afbrændere fik han indstillet sigtekornet, og det samme gjorde holdkammeraterne.

Danskerne havde ikke problemer med at løsne op for det montenegrinske forsvar, som mødte danskerne højt og efterlod masser af plads til stregspilleren Magnus Saugstrup.

Efter ti minutter, hvor Montenegro fulgte godt med, begyndte klasseforskellen for alvor at vise sig.

Knap 13 minutter var der gået, da Mikkel Hansen hamrede bolden i nettet til 8-4, og Niklas Landin begyndte at blive varm med et par store redninger.

Højrebacken Branko Vujovic holdt fanen højt med en stribe gode gennembrud, som sørgede for, at den danske føring ikke blev tocifret.

Men med en knivskarp Mikkel Hansen i bagkæden var danskerne overlegne og gik ind til anden halvleg med en føring på 18-10.

Mens pointfordelingen reelt var på plads, var et større spørgsmål, hvor mange af de danske bænkspillere, som skulle få de første slutrundeminutter efter pausen.

Det viste sig at være alle de 16, der var udtaget til kampen. Reservemålmand Kevin Møller kom ind som sidste mand mod slutningen.

På anden halvlegs første angreb blev Montenegros klart bedste mand, Vujovic, kortvarigt skadet, og forudsætningerne for at pynte på resultatet blev ringere.

Det hjalp dog montenegrinerne, at Danmark brugte næsten fem minutter på at score sit første mål i anden halvleg. Mensah var afsenderen.

Mens duellerne blev hårdere på banen, blev det danske spil urytmisk og sløset. Selv Mikkel Hansen brændte efter otte fuldtræffere på stribe, og Nikolaj Jacobsen råbte højt for at opildne sine tropper.

Det hjalp en anelse, men prangende var det ikke i anden halvleg, som isoleret set blev vundet med et enkelt mål af danskerne.

Noget sværere modstand må forventes lørdag mod Slovenien samme sted. Slovenerne tog ligesom danskerne to point i deres første kamp mod Nordmakedonien torsdag aften.

/ritzau/