Danske fiskeres torskekvoter sættes ned i 2019

KØBENHAVN: Dansk fiskeri skal indstille sig på væsentligt mindre fangster af torsk i både Nordsøen og Skagerrak næste år.

Til gengæld må fiskerne hive flere kulmuler op.

Det ligger fast, efter at EU's fiskeriministre natten til onsdag er nået til enighed om fiskekvoterne for 2019 i Nordsøen.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) er ifølge en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet tilfreds med resultatet.

- En række af de kvoter, der er vigtige for dansk fiskeri, kommer til at stige i 2019. Samtidig har vi reduceret andre kvoter for at sikre bæredygtig udnyttelse af en række bestande, udtaler hun.

- Samlet set er jeg godt tilfreds med det resultat, jeg kommer hjem med fra Bruxelles.

For torsk er kvoten i Nordsøen sat ned med 35 procent, mens reduktionen i Skagerrak er på 47 procent. Det sker for at fremme bæredygtigheden.

- Men der er også væsentlige stigninger for andre af de arter, der er vigtige for dansk fiskeri. Blandt andet er kulmule i både Nordsøen og Skagerrak-Kattegat steget med 37 procent, skriver ministeriet i pressemeddelelsen.

Den truede bestand af ål i Europa var også del af forhandlingerne. Her blev ministrene enige om, at kravet om en tre måneders lukkeperiode nu også omfatter Middelhavet.

- Det er et skridt i den rigtige retning, men der gøres efter min mening ikke nok for at beskytte ålen. For eksempel lykkedes det ikke at få ferskvand omfattet af lukkeperioden, siger Eva Kjer Hansen.

Danmark havde foreslået en mere fleksibel løsning, hvor landene selv i højere grad kan vælge, hvilke tiltag man vil tage for at beskytte ålen, så der ikke automatisk er krav om en lukkeperiode, men at landene i stedet kunne vælge mere effektive tiltag til at beskytte ålen. Det fremgår af pressemeddelelsen.

