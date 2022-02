Danske forbrugere kan blive ramt af dyrere priser på øl

KØBENHAVN:I 2022 kan det blive dyrere at lægge øl i indkøbsnettet eller bestille en øl, når man er ude på bar eller restaurant.

To af verdens største bryggerier har fortalt, at det er blevet dyrere for dem at producere deres øl. Og det risikerer at påvirke priserne for forbrugerne.

Det vurderer Per Fogh, der er aktieanalytiker i Sydbank, hvor han blandt andet følger udviklingen hos danske Carlsberg.

I forbindelse med sit nylige årsregnskab fortalte Cees 't Hart, administrerende direktør i Carlsberg, til Børsen, at bryggeriet er i forhandlinger med sine kunder om at hæve de priser, som Carlsberg modtager for sit øl.

Også hollandske Heineken varslede prisændringer, da bryggeriet præsenterede sit årsregnskab onsdag. Her lød det, at Heineken vil imødegå stigende udgifter til produktion ved at hæve priserne på det øl, som Heineken sælger.

Meldingerne fra de to store bryggerier gør, at forbrugerne godt kan begynde at forberede sig på at skulle til at betale mere for deres øl, vurderer Per Fogh.

- Vi har allerede set, at det er blevet dyrere blandt andet med mejeriprodukter, der også har været ramt af de her råvareprisstigninger.

- Vi kan se, at også bryggerierne er ramt af de her råvareprisstigninger. Derfor vil man godt kunne forvente, at øllene bliver dyrere i 2022, siger han.

Hos Heineken er der for i år forventning om, at produktionsomkostningerne vil stige med omkring 15 procent.

Det betyder dog ikke, at øllene så bliver 15 procent dyrere. En del af de højere omkostninger kan bryggerierne håndtere på anden vis.

- De har også andre håndtag at rive i i forhold til at modvirke nogle af de her omkostningsstigninger.

- Jeg vil forvente, at det er under ti procent, at øllene kommer til at skulle stige i pris, siger Per Fogh.

Carlsberg og Heineken er henholdsvis tredje- og næststørste bryggeri i verden. På førstepladsen ligger belgiske AB Inbev.

I Danmark er også Royal Unibrew en stor spiller og kun overgået af Carlsberg, der er størst på det danske marked.

Royal Unibrew mangler stadig at komme med sit årsregnskab. Det er planlagt til at blive offentliggjort 1. marts.

/ritzau/