Danske forskere gør det nemmere at opdage barnets køn

FORSKNING: Ja, det lyder måske mærkeligt, men det sker sjældne gange, at et barn bliver født, og fødselslægen ikke kan fortælle forældrene, om deres liv er blevet beriget med en dreng eller en pige.

De kan simpelthen ikke se det.

Denne gruppe af børn hører under paraplybetegnelsen "børn med DSD-tilstande (Disorders of Sex Development - fejl i kønsudviklingen)", hvor kønsorganerne ikke ser ud, som de skal, eller hvor kromosomfejl gør det svært at afgøre, om barnet genetisk set er det ene eller det andet køn.

Hidtil har læger manglet gode værktøjer til at identificere kønnet på denne meget lille gruppe børn, men nu kommer læger fra Rigshospitalet med et markant forbedret diagnostisk værktøj. Det skriver Videnskab.dk.

Måler niveau af kønshormoner

Helt enkelt drejer det sig om, at lægerne ud fra en måling af forholdet mellem niveauerne af to forskellige kønshormoner kan slå fast, om barnet biologisk set er tættest på at være er en dreng eller tættest på at være en pige.

Mere kompliceret er det faktisk ikke, men betydningen er stor.

- Det er et stort spring i vores muligheder for at diagnosticere, behandle og vejlede disse børn samt deres familier, og vi benytter os allerede af det nu, fortæller klinikchef og professor Anders Juul fra Klinik for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet til Videnskab.dk.

Det nye studie er for nylig offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Som i puberteten

Det nye forskningsresultat drejer sig specifikt om en periode i barnets liv, som læger betegner som "minipuberteten".

Når et barn er mellem to og fem måneder gammel, producerer det store mængder kønshormoner og har i denne meget korte periode i livet hormonniveauer, der svarer til dem, som børn i puberteten eller voksne mennesker har.

Det er en evolutionær udvikling, som vi deler med rotter, mus og alle andre pattedyr. Forskellen er dog, at rotter og mus forsætter med at have høje niveauer af kønshormoner, og det betyder, at de kønsmodnes hurtigt.

For mennesker gælder det derimod, at de høje niveauer af kønshormoner bliver undertrykt og holdt nede indtil senere i livet. Derfor falder niveauerne af kønshormonerne da også, når barnet er cirka fem måneder gammel. De vender først tilbage i puberteten.

