Danske håndboldherrer stormer videre som gruppevindere

DEBRECEN:Mens åbningskampen ved EM nærmest var en walkover for det danske håndboldlandshold, var der mere modstand fra Slovenien i lørdagens gruppekamp.

Alligevel hentede danskerne deres anden sikre sejr af to mulige med 34-23 og er nu sikker på at ende som vindere af den indledende gruppe.

Sejren betyder desuden, at Danmark med garanti hiver to point med over i mellemrunden, og dermed er de første sten allerede lagt på vejen mod en eventuel semifinale.

Med Niklas Landin i hopla i det danske mål kom slovenerne aldrig tæt på at få noget ud af opgøret i anden halvleg, mens Mathias Gidsel endnu en gang var knivskarp, hver gang han fik chancen.

Mandag venter Nordmakedonien i sidste gruppekamp. Opgøret er uden den store betydning, da Danmark og Nordmakedonien er sikre på at slutte i henholdsvis top og bund af gruppen.

Der er fem dage til næste vigtige kamp for danskerne.

Båret frem af et talstærkt publikum i Fönix Arena i Debrecen kom Slovenien stærkt ud til kampen.

De bomstærke stregspillere Blaz Blagotinsek og Vid Poteko kom med masser af fysik i både forsvar og angreb og voldte danskerne problemer.

Desuden gik der noget tid, før Landin kom i gang i det danske bur, og Mikkel Hansen ramte kun på to af sine første seks forsøg.

Det betød, at slovenerne hang på, men Danmark fik flere gange straffet slovenerne med kontrastød og hurtige opstarter efter mål.

Måske var det med til at gøre Sloveniens spillere trætte, for i hvert fald begyndte danskerne at trække fra med ti minutter tilbage af første halvleg.

11-11 blev til 14-11 i dansk favør, og nu begyndte Hansens afslutninger at ramme plet.

Men det hjalp ikke Danmark, at Simon Hald ragede en udvisning til sig med få minutter til pause.

To slovenske scoringer reducerede føringen, og havde Gasper Marguc været en tand skarpere på sin friløber med et halvt minut igen, havde forspringet måske kun lydt på et enkelt mål.

Det stod 16-14 ved indgangen til anden halvleg, men den danske føring begyndte hurtigt at vokse.

Magnus Landin erstattede Emil Jakobsen på venstre fløj, og mens han også skulle fylde mere i forsvaret, viste han sine afslutningskvaliteter ved at banke bolden i mål til 18-14.

I målet var hans bror blevet varm, og den kombination betød, at danskerne langsomt, men sikkert, begyndte at sejle væk for øjnene af de 3812 tilskuere.

Seks af de syv første mål i anden halvleg havde dansk afsender, og selv på straffekast tappede Landin modspillernes selvtillid.

Målet til 22-15 føltes som det endegyldige dødsstød, og sejren var da heller aldrig i fare herfra.

Midtvejs i anden halvleg kom Hans Lindberg på banen. Han ankom først til EM-lejren fredag på grund af en skade til Johan Hansen, og efter en negativ coronatest fik han grønt lys til at spille.

Han nåede dog ikke at markere sig i sin korte tid på banen, før danskerne kørte sejren hjem.

Landstræner Nikolaj Jacobsen kan glæde sig over, at Danmark allerede er sikret et bedre resultat end ved det seneste EM. I 2020 røg danskerne ud efter det indledende gruppespil.

/ritzau/